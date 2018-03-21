هل تهاجر نانسي عجرم من لبنان؟

تحدّثتْ الفنانة نانسي عجرم خلال حلقة “منّا وجر” عن رأيها بدخول ابنتيها عالم الفن، وأشارت إلى أنها لن تشجعهما على دخول الفن، لأنّ هذا قرارهما في النهاية؟ وقالت: “لن أتدخّل في خياراتهما، وبالتأكيد سأكون أنا ووالدهما داعمين لهما ونوجههما إلى الطريق الصحيح”.

وقالت إنها لا تنزعج من وصفها بالـcute والـSexy، موضحة أنّ أعمالها متنوعة ما بين النوعين، فبعضها تظهر فيها بشكل cute، والآخر sexy مثل كليب ​”ما تيجي هنا”.

وأعلنت عن رغبتها في الهجرة من لبنان، مشيرة إلى أنها لم تمتلك الجرأة لاتخاذ هذا القرار، نظرًا لحبها الشديد لبلدها.

وكشفتْ عن سبب عدم خوضها للانتخابات النيابية، قائلة إنه لم يعرض عليها أحد الترشّح، وهي ضد دخول الفنانين في مجال السياسة، لأنها تؤمن بأنّ كل إنسان يستطيع أنْ يعطي وينجح في المجال الذي يتخصّص به.

وأضافتْ: “أنا فنانة ولا أعرف الدخول في اللعبة السياسية، وأنا شخص صريح، وهذا لن ينفع مع السياسة ولديّ جمهوري وأقدّم فنًا لكل الناس، وأقدّم نظرتي للبنان من خلال فني”.