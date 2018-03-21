تعرفوا على أجمل 9 فنانات سوريات يؤيدن الرئيس الأسد

أجمل 9 فنانات سوريات أعلنّ موقفهم علانية بوقوفهم ودعمهم للرئيس السوري بشار الاسد:

الفنانة سولاف فواخرجي: وصفت في العديد من تصريحاتها الثورة السورية بـ”المؤامرة”، وأعربت عن وقوفها التام إلى جانب الأسد.

الفنانة ميرنا شلفون: قالت في تصريح لصحف “أقرأ الأحداث مثلما هي على حقيقتها فهي مؤامرة اعترف بها أبسط الشرائح في المجتمع والنخب الثقافية في سورية والوطن العربي والعالم وسورية هذا البلد العظيم مستهدف من الأعداء لأنها مرفوعة الرأس ولم تخضع لمطالب الأعداء وهي تدفع الثمن الآن وستخرج من هذه الأزمة بقيادة رئيسنا بشار الأسد”.‏‏

الفنانة تولين البكري : وهي الفنانة التي كتبت بأنها تتلقى تهديدات بسبب موقفها المؤيد لبشار الأسد من قبل فنانات معارضات للنظام.

الفنانة سوزان نجم الدين: قالت بأن الصمود العربي يمثله الرئيس السوري بشار الاسد و كانت من أوائل من خرجوا في مسيرات لتأييده، معتبرة أنها تؤيد “نظام الممانعة والصمود العربي”.

الفنانة صفاء سلطان: وكانت رفضت في تصريح لها البيان الصادر عن فنانين مصريين يطالبون فيه فناني سوريا بالوقوف مع ثورة الشعب السوري. وقالت: “أتمنى أن يأتوا إلى سوريا ويتعلموا منا محبتنا لوطنا وأرضنا وشعبنا ولقيادتنا”.

الفنانة جيني اسبر: وكان آخر تصريحاتها “أنا وباسم الفنانين والفنانات في سوريا جميعا نؤيد بشار الأسد لأنه حمى الفن ونكره كل ما يتعلق بالعصابات المسلحة وما يسمى بالجيش الحر هو مسؤول الخراب في سوريا والإرهابيون لن ينتصروا”.

الفنانة كندا حنا: على إحدى الفضائيات قالت: ” لا أحد في سوريا يملك أدنى مشكلة في أن يكون شهيد ليعاد إعمار البلد بسيادة الدكتور بشار الأسد”. .

الفنانة جيهان عبد العظيم: عبر صفحتها على “فايسبوك” أعلنت أنها متفاجئة من تصريحات الفنانة أصالة نصري وقالت: “والله ما عم صدق يا عيب الشوم، ويا حيف، كنا نحبك، بس هلأ يا ريت ما نشوف وشك بحياتنا”.

الفنانة هبة نور: في حوار لها قالت: “إن سوريا صامدة في وجه جميع المؤامرات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد قائد المقاومة العربية” ، مشيرة إلى أن سوريا تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أمريكا وإسرائيل تريد نسف البلد من جذوره وإثارة قلاقل محلية وحرب أهلية بين السوريين أنفسهم.