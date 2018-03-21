اتفاق يقضي بخروج أحرار الشام من حرستا

أفادت وكالة (رويترز) نقلاً عن مصدرين في المعارضة، يوم الأربعاء، أنه تمّ التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية ينص على إجلاء مجموعة من مقاتلي حركة “أحرار الشام” من بلدة “حرستا” في “الغوطة الشرقية” بـ”ريف دمشق”.

وقال المصدران للوكالة إن:«مقاتلين من حركة “أحرار الشام” التي تسيطر على بلدة “حرستا” اتفقوا على إلقاء أسلحتهم مقابل الحصول على ممر آمن إلى مناطق يسيطر عليها مسلحون وعرض بالعفو عن الذين يرغبون في البقاء بموجب شروط مصالحة محلية مع السلطات».

من جهته، قال مسؤول مطلع على المحادثات التي جرت لعدة أيام «تم الانتهاء من الاتفاق وقد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار اليوم الأربعاء»، مضيفا أنه «سيبدأ بإجلاء المدنيين المصابين».

ويأتي ذلك بعد يوم على اعلان مصدر في حركة أحرار الشام الإسلامية أنها لا تتفاوض مع الحكومة السورية للخروج من مدينة “حرستا” التي تتواجد فيها الحركة وأعلنت منها قبل أشهر عن معركة “بأنهم ظلموا”.