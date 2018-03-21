أنقرة تتحدث عن “تفاهم” مع واشنطن حول منبج السورية

21 مارس, 2018 - 3:59 مساءً المصدر: وكالات
أنقرة تتحدث عن “تفاهم” مع واشنطن حول منبج السورية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده توصلت إلى ما أسماه “تفاهما” وليس “اتفاقا” مع الولايات المتحدة حول الترتيبات الأمنية المرتقبة في مدينة منبج شمالي سورية.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الأربعاء:”في حال أجمعنا على خريطة طريق لمجموعة العمل التركية الأمريكية، يمكننا القول إننا توصلنا لاتفاق، أما الآن فهناك تفاهم فقط”.

وأوضح جاويش أوغلو أن بلاده تسعى إلى اتفاق مع واشنطن حول الجهة التي ستتولى المهام الأمنية في منبج بعد انسحاب الوحدات الكردية المحتمل منها.

وشدد الوزير التركي على أنه “بعد منبج سيأتي دور المدن السورية الأخرى، لأن انسحاب “ي ب ك” فقط من منبج لا يكفي”.

وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده تريد أن يكون الاتفاق مع الولايات المتحدة حول منبج المنتشرة فيها قوات أمريكية، نموذجا يتم تطبيقه في باقي المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة المقاتلين الأكراد.

21 مارس, 2018

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