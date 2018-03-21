“تاتش” تستضيف الغداء السنوي لعيد الأم

احتفلت “تاتش” شركة الاتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة “مجموعة زين”، بعيد الأم برعاية وزير الاتصالات جمال الجراح وحضوره وعقيلته. وأقامت حفل غدائها السنوي على شرف الإعلاميات والصحافيات والزبائن والأمهات العاملات في الشركة وفي وزارة الاتصالات. فشكّل الحفل بحسب بيان “تاتش”، مناسبة “للاحتفال بإنجازات الأم العاملة وعطاءاتها ومساهماتها في المجتمع”.

وتوجّه الوزير الجرّاح في كلمته بالشكر لشركة “تاتش” على هذا الحفل المميّز وقال: الأم تعني الكثير في حياتنا فهي الأم والزوجة والصديقة وهي نصف المجتمع. وأهنّئ الشركة على المسؤولية الاجتماعية التي تؤدي من خلالها دورها الفاعل في المجتمع. فالعلاقة مع المجتمع ليست فقط عبر تأمين أفضل الخدمات ولكن أيضاً عبر تفعيل التواصل مع مختلف شرائح هذا المجتمع وخدمته بكل الوسائل.

غوركان: وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ “تاتش” إمري غوركان: إن عيد الأم مناسبة مهمة تعبّر عن الحب والتضحية والقوة والتفاني. لذلك نفتخر بالاحتفال بجهود الأمهات وبمثابراتهنّ على التوفيق بين العمل والأمومة. وهذا العام أطلقنا حملة عيد الأم تحت عنوان “#تواصل_طبيعي” لأن هناك علاقات لا تحتاج إلى التكنولوجيا، بعضها عبارة عن تواصل طبيعي تماماً كعلاقة الأم بأولادها.

واحتفلت “تاتش” هذا العام بعيد الأم على أكثر من صعيد، حيث تنظم الشركة مسابقات على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإذاعية، تركز من خلالها على التواصل الطبيعي بين الأم وأولادها أو الحاسة السادسة لدى الأم، وتعطي الفرصة لكل من الأم والأولاد للفوز بجوائز قيّمة. وعلى صعيد آخر دخلت “تاتش” في شراكة مع قناة OTV وأنتجت حلقة خاصة مؤثرة بعيد الأم بعنوان “لمسة أمّ” حول سعي عائلة إلى تبني طفل، وسيتم بثّ الحلقة في 21 آذار.