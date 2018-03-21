“هيئة الإشراف”: سنتحرّك قضائياً

21 مارس, 2018 - 4:48 مساءً المصدر: وكالات
“هيئة الإشراف”: سنتحرّك قضائياً

نبهت هيئة الإشراف على الانتخابات المخالفين من مغبة استمرار مخالفاتهم، مؤكدةً أنها سجلت هذه المخالفات في ملفات مخالفي الرأي واتّخذت في شأنها القرارات والإجراءات المناسبة، كما حذرت من التمادي في الانتقادات العشوائيّة التي تتناول دورها وتشكك في صدقيّة عملها.

وأضافت الهيئة في بيانها الصادر بعد اجتماع أعضائها، بأنها لن تقبل بأي تشكيك أو تجريح، كونها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الاسلوب من التعاطي معها من قبل البعض وهي في صدد إعداد ملفّ موثّق للتحرك في اتجاه القضاء لوضع حد لهذا الفلتان في المواقف. وشددت ختاما على وجوب التقيد بالقانون ونصوصه واحترام ادبيات السلوك والتعاطي بين الجميع.

21 مارس, 2018

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