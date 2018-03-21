تدابير سير في بعبدا

21 مارس, 2018 - 8:43 مساءً المصدر: وكالات
تدابير سير في بعبدا

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يلـي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة، بتعبيد الطريق الممتد من “محطة باسيل” صعوداً لغاية تقاطع “مستشفى قلب يسوع”، وذلك اعتباراً من الساعة 8.30 من صباح يوم الخميس 22/3/2018، لحين الانتهاء.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.


يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

21 مارس, 2018

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