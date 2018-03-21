اليرزة.. “كلنا ولادك”

هني يلي عطوا اغلى ما عندن، قدموا قلوبن ليبقى في ام يزورها ابن ويقلها الله يخليكي.. اليوم اكتشفوا انو الجيش كله ولادها، كانت تحس وتعرف بس تحب تسمع ، ويمكن لأنو كل ما بيطلع عالراية بمكتبه بتمرق براسو صور رفاق السلاح يلي تسجلت بسجل الخلود.

هوي يلي أوّل زيارة بعد تعيينه قائد للجيش زار أمه وبيته ، قرر انو في ام تانية عندها ابن رحلتو طويلة وملقاه بعيد، وواجب نزورها ونوقف عا خاطرها ونقلها “كلنا ولادك” بالفعل مش بالكلام ، كيف لا ونحنا يمكن مقصرين معكن.

كتار من امات الشهداء وزوجاتن تفاجؤا بهاليومين باتصال غامض بالشكل وموعد لزيارة من مجهول، وحدو هوي العارف… وبـ٢١ وبعيدن زارن ببيوتن مش بالجسد بس ببالقلب والروح وبتوقيع عا ورقة باسمه واسم رفقاتن واسم كل لبنان.





إلكن يا إمات وزوجات الشهدا وردة حمرا نصبغت بدم محبينكن رمز لتضحياتهم وشهادتهم، لأنو بلاكن اليرزة ما إلها طعم ومن دون احبائكم ما بترفع راسها.. إلكن كلكن بعيدكن ولو قصرنا مع قسم منكن ينعاد عليكن من القلب وتذكروا دايمًا متل ما الدنيي إم، كمان “نحنا كلنا ولادكن”.

بقلم قائد الجيش العماد جوزاف عون