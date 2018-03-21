نصرالله يُعلن برنامج حزب الله الانتخابي

أعلن مساء اليوم أمين عام حزب الله حسن نصرالله البرنامج الانتخابي للحزب، وقال إنّ “البرنامج الإنتخابي يركّز على عناوين يريد حزب الله من خلال نوابه، الذين سيصلون إلى البرلمان، أن يعمل على تحقيقها”.

وأكّد أنّنا “نخوض الانتخابات لنبقى الصوت الصادق في التعبير عن تطلعات شعبنا”، مشيرًا إلى أنّنا “سنعمل من مواقعنا النيابية لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية”.

وقال نصرالله إنّ البرنامج الانتخابي لحزب الله يتضمن العناوين التالية:





– تطوير قانون الانتخابات الحالي وإعطاء الشباب اللبناني حق الاقتراع في سن الـ18

– تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي

-تطوير النظام القضائي ليكون القضاء سلطة مستقلة

-تعزيز دور الهيئات الرقابية

-استحداث وزراة التخطيط

– إعطاء العناية الخاصة لمحاربة الفساد المالي والإداري وفق السلطات الإصلاحية

-توفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنية في طليعتها الجيش اللبناني

-اقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة في البلاد

-اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات

– تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلاً حصرياً للتوظيف في الإدارات العامة

– تفعيل المكننة لتسهيل معاملات المواطنين