مطلوب للعدالة بـ 31 مذكرة توقيف بقبضة الامن

22 مارس, 2018 - 9:51 صباحًا
مطلوب للعدالة بـ 31 مذكرة توقيف بقبضة الامن

بعد الرصد والمتابعة، تمَكّنَت المديريّة العامّة لأمن الدولة من توقيف اللبناني ناصر ياغي الحركة في محلّة حارة حريك، وضَبَطَت بحوزته مسدساً حربياً، وهو مطلوب الى العدالة بأكثر من 31 مذكرة توقيف بجرائم عدّة منها: السرقة، التخريب، حيازة أسلحة وأعتدة عسكرية، نصب وإحتيال، تزوير وإستعمال مزوّر، وصرف شيكات من دون رصيد…
بالتحقيق معه، إعترف بارتكابه العديد من عمليات النصب والإحتيال والتزوير.

بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، تُعَمِّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيّته الى التوجّه إلى مديريّة جبل لبنان الإقليميّة – مكتب بعبدا الإقليمي، للإدلاء بإفاداتهم أو الإتّصال على رقم الهاتف 920953/05 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة

22 مارس, 2018

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