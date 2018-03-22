تركيا تواصل قصف قرى عفرين

لقي 18 جندياً تركياً حتفهم، يوم الأربعاء، جراء اشتباكات مع مقاتلين كرد في “جنديرس” و”بلبلة” في “ريف عفرين”، وفقا لما ذكرته مصادر كردية.

وأضافت المصادر في تصريحات نشرتها وسائل إعلامية، أن العدوان التركي قصف قريتي “كيمار” و”براد” ناحية “شيراوا” في “عفرين” كما قصفت أيضاً قرية “زور مغار” الحدودية شرق “الفرات” في “ريف عين العرب” “كوباني ” وقريتي سفتك وزرافة الواقعتين غربي مدينة “عين العرب” في “ريف حلب”.

وتعرضت مدينة “عفرين” منذ يومين لانفجار ضخم، بعد ساعات على سيطرة القوات التركية والفصائل الداعمة “درع الفرات” على المدينة ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح .

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المدنيون النزوح بالآلاف عن عفرين والبلدات والقرى المحيطة بها باتجاه مناطق تقع تحت سيطرة الأكراد وأخرى تحت سيطرة القوات الحكومية السورية هرباً من عمليات القصف التي يقوم بها الجيش التركي .