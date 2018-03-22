عاد من جبهة حرستا ليموت مع شقيقه بهذه الطريقة

توفي المقاتل على جبهة حرستا وليم خضور ، وأخوه ، في حادث سير في بلدة المحروسة التابعة لمنطقة مصياف.

وليم الذي لم يكن قدره الاستشهاد على جبهة الغوطة في أخطر المعارك التي تدور على الأرض السورية ، فارق الحياة بحادث سير أثناء عودته لمنزله لرؤية أهله وأحبائه.

وعلم تلفزيون الخبر أن وليم تيسير خضور العائد من جبهة حرستا في إجازة ، اتصل بأخيه قيس بعد منتصف ليل الأحد الماضي ليقله الى منزله من أحد الحواجز على طريق حماة مصياف.

وأثناء طريق عودتهم الى المنزل ، صدمتهم سيارة مجهولة في “المحروسة” مقابل كازية السلطان.

وبحسب مصدر خاص ، فإن السائق( الذي لم يعرف إن كان لوحده أم لا ) بسحب جثتي الأخوين قيس ووليم ووضعها في بناء قيد الانشاء مع الدراجة لإخفاء الحادث.

ولم يتمكن ذوو الشباب من العثور عليهما بعد البحث عنهم في المشافي وسؤال الحواجز والمخافر ليتم العثور عليهم صباح الاثنين من قبل الأهالي.