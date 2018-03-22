حوّاط: نرفض مقولة الكيدية السياسية

22 مارس, 2018 - 11:00 صباحًا
حوّاط: نرفض مقولة الكيدية السياسية

اعتبر المرشح للانتخابات النيابية زياد حوّاط أن الناس توّاقة لخلق طبقة سياسية جديدة تحمل رؤية سياسية ومشاريع تحديث وتخطيط للمستقبل.
زياد حوّاط وعبر صوت لبنان رأى أن هناك تيارين في لبنان: تيار الخضوع والاستسلام والتيار الوطني السيادي صاحب مشروع وخطة وعناصره أصحاب سيرة ذاتية تؤهلهم لتنفيذ رؤية وطنية تنتفض على الفساد.

ورداً على سؤال حول إمكانية الإنجاز والعمل في ظل التجاذبات السياسية رفض حوّاط مقولة الكيدية السياسية التي يتذرّع بها البعض لتغطية الفشل في الإصلاح ومواجهة الفساد معتبرًا أننا نمر في مرحلة متدنية جدا من الخطاب السياسي. واكد حواط أن الإنتاجية تبدأ بتحديث القوانين وخلق فرص عمل.

وعن إمكان الالتقاء مع حزب الله في محاربة الفساد أوضح حوّاط :”أنا التقي مع حزب الله عندما يسلّم سلاحه تحت سقف الدولة فهو جزء من النسيج الوطني ونقبله كحزب من دون سلاح نحن لا نريد شعارات قبل الانتخابات تنتهي بعدها”.

22 مارس, 2018

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