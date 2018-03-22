كيف سيكون الطقس غدا.. ؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة:كتل هوائية حارة نسبيا وجافة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يومي الخميس و الجمعة، تنحسر يوم السبت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية) كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 29 درجة، في الارز من 23 الى 10 درجات، في الداخل من 13 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و65 %.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:41 ساعة غروب الشمس: 17:50

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