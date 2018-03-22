مفاوضات سرية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.. ماذا في تفاصيلها ؟

بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين فصيلي “فيلق الرحمن” و “أحرار الشام” مع الجانب الروسي بشكل منفصل، تجري مفاوضات بين فصيل “جيش الإسلام” العامل في دوما مع الجيش السوري وروسيا.

وقال مصدر مقرب من “القيادة الموحدة”، طلب عدم الكشف عن اسمه، امس الأربعاء 21 من آذار، إن “القيادة الموحدة” في دوما بدأت مفاوضات مع جهة غير معلومة إن كانت روسيا أو الامن السوري.

وبحسب المصادر فالمفاوضات الموجودة تنص على وقف إطلاق النار في دوما وعدم تهجير أهالي المدينة، ومحاولة إيجاد حل سياسي في المنطقة يضمن عدم التهجير.

وكان الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبرًا يفيد باجتماع وجهاء من مدينة دوما ووممثلين عن فصيل “جيش الإسلام” إضافًة إلى ضباط روس، توصلوا فيه إلى اتفاق يقضي بتبادل أسرى وتسوية أوضاع “المسلحين” ضمن قوائم “الدفاع الوطني”، وتسوية ملفات السلاح الفردي في المنطقة وتنظيمه ضمن لوائح الدولة.

إلا أن قيادة “جيش الإسلام” نفت حدوث أي مفاوضات عن طريق رئيس “الهيئة السياسية” للفصيل، ياسر دلوان.