ضربة استخباراتية في عين ترما.. توقع كنز ثمين في يد الجيش السوري

بعد مرور شهر على العمليات العسكرية للجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية والانتصارات الكبرى والسريعة التي شهدت لها المدارس العسكرية العالمية بقوة تقدم مشاة الجيش السوري في منطقة معقدة مثل الغوطة الشرقية نتيجة تحصينها وتدشيمها من قبل العصابات الارهابية على مدار ستة سنوات .

تظهر اليوم العديد من التقارير والمعلومات من مراكز الابحاث العالمية اخرها بولتيكا الاسباني الذي اشاد بقوة وذكاء جهاز الاستخبارات,السوري في اكمال انتصار الجيش السوري من حيث تصفية قادة ارهاب الصف الاول كذلك العديد من الضباط والجنود والمستشارين الاجانب من الدول التي تنصب العداء لسوريا ..

حيث افاد التقرير ان معركة ادلب وصولا الى ابو الظهور كانت مفاجاة وسريعة,ولم يتوقع الحلف المعادي لسوريا من سرعة وصول الجيش السوري الى المطار حيث استطاع الجيش القبض على عملاء اجانب ومستشارين كانوا في صفوف تنظيم,القاعدة الارهابي .

اليوم ايضا استطاع الجيش من حسم جبهة الغوطة الجبهة,التي راهن عليها كل محور العداء لسوريا انها مستحيلة الاقتحام والقضم الا ان الجيش السوري استطاع استعادة ٨٠ % منها وفي اقل من شهر مما اصاب اعداء سوريا في الجنون وبدء ملف الكذبة الكبرى وصراخ الكيميائي حيث افادات تقارير كثيرة منذ ايام عن احباط الجيش محاولات الارهابيين استخدام الكيميائي لااتهام الجيش السوري .. الا ان ضربة استخبارتية طالت ماتحت,الارض استطاعة الاستخبارات,السورية فيها من القبض على كنز ثمين حيث افادت,التقارير ان ضباط وخبراء من,فرنسا وامريكا وبريطانيا اصبحوا في قبضة ابطال الاستخبارات,السورية الامر الذي اخفض صراخ الامريكي والبريطاني معا في ظل محاولات دبلوماسية لاستعادة الدول ضباطها الا ان لدمشق شروط كبيرة اولها.حماية العاصمة اخرها اكمال انتصار الجيش