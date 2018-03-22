وصلتها رسالة عن طريق الخطأ فغيرت حياتها إلى الأبد

لم تتخيّل “لينا داهلبك” البالغة من العمر 37 سنة يوماً أنها ستتزوج بعد تلقيها رسالة عبر “الواتسآب” من مجهول.

وفي التفاصيل، وهي جالسة في المنزل منذ سنة تقريباً، تلقت لينا رسالة من مجهول يقول فيها “رحلة بنات”.

واعتقد مايكل إيفانجيلو البالغ من العمر 44 سنة أنّ رسالته وصلت الى أحد يخصّه، وكانت بمثابة تذكير له لمشاهدة فيلم في السينما. لكن ما هي إلا دقائق حتى اكتشف أنه أرسلها الى الرقم الخاطئ، إذ تلقى رسالة تقول: “مرحبًا! رحلة بنات؟ من هذا من فضلك؟ أظن أنك تقصد لينا أخرى”.

اعتذر مايكل من لينا فوراً على الخطأ الذي حصل، لكنه لم يشأ أن تنتهي المكالمة بينهما عند هذا الحد فعاد وحدّثها بمحاولة منه لمعرفتها أكثر. وبعد أربع ساعات، رتبا موعداً بينهما وتزوجا بعد مرور ما يقارب السنة على ارساله واتسآب عن طريق الخطأ اليها.

إذاً، إن رسالة “واتساب” غيرت حياة هذا الثنائي البريطاني الى الأبد وجعلتهما اليوم زوجاً وزوجة، فهل يحدث لك ذلك يوماً؟