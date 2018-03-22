دفعة أولى من المسلحين وعوائلهم تغادر حرستا في الغوطة الشرقية

انطلقت في مدينة حرستا شرقي العاصمة السورية دمشق، عملية إخراج نحو 1500 مسلح وستة آلاف من أفراد عوائلهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، إلى محافظة إدلب شمال سوري.

وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بخروج أربع حافلات من حرستا تقل على متنها 274 شخصا، بمن فيهم 80 رجلا و67 امرأة و91 طفلا، علاوة على 36 مسلحا، وذلك حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، بين السلطات السورية وجماعة “أحرار الشام” المعارضة التي كانت تسيطر على المدينة.

من جانبها، أشارت خلية “الإعلام الحربي المركزي” إلى أن خمس حافلات تقل عددا من المسلحين وعائلاتهم خرجت حتى اللحظة من داخل حرستا، ويتم تجميع حافلات الدفعة الأولى في منطقة دوار الثانوية في المدينة، وعند اكتمال عددها سوف تنطلق باتجاه محافظة إدلب دفعة واحدة.

وسبق أن ذكر “الإعلام الحربي” أن عملية نقل المسلحين ستجري برعاية من الهلال الأحمر السوري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجهات المعنية والمسلحين في المنطقة.

وأوضحت مراسلة RT أن دفعة واحدة من المسلحين ستغادر حرستا اليوم، مؤكدة وصول 50 حافلة إلى المدينة، ودخلت ست منها دوار الثانوية، تمهيدا لبدء عملية إخراج المسلحين، مع نشر مقطع فيديو يظهر تلك الحافلات.

وأكدت “سانا” في وقت سابق من اليوم أن قافلة من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري والحافلات دخلت دوار الثانوية في حرستا، تمهيدا لإخراج المسلحين وعوائلهم من المدينة، مضيفة أن خروج المسلحين سيجري على دفعتين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في المعارضة السورية تأكيدها أن الاتفاق أبرم بين مسلحين من جماعة “أحرار الشام” التي تسيطر على حرستا والقوات الحكومية، بوساطة روسية، على خروج مجموعة من المسلحين إلى إدلب وإلقاء أسلحتهم الثقيلة، مقابل الحصول على ممر آمن إلى مناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، وذلك مع العفو عن الذين يرغبون في البقاء وتسوية أوضاعهم.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات التي جرت لعدة أيام للوكالة، إنه “تم الانتهاء من الاتفاق وقد يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار”.

هذا وأفادت “سانا” بأن عملية تبادل الأسرى نظمت بين الجيش السوري والمسلحين في حرستا، حيث تم تحرير 13 عسكريا محتجزا كانوا موجودين داخل المدينة، مقابل تسليم 5 مسلحين معتقلين سابقا.