كنعان يعلن إنجاز اعتمادات جميع الوزارات

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحفي من مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة الصباحية للجنة المال والموازنة أن “انجزنا اعتمادات جميع الوزارات والادارات الواردة في مشروع موازنة ٢٠١٨ ودعيت لمناقشة مواد القانون الاثنين والثلثاء وسأرفع تقريري مساء الثلثاء”، مشيراً إلى “اننا تطرقنا الى الاعباء التي تتكبدها الخزينة جراء الطلاب السوريين وهي اعباء متزايدة”.

وشدد على “أننا اقرينا اليوم موازنات الدفاع والتربية والاقتصاد والتجارة”، لافتاً إلى أن “وزير التربية اطلعنا على تصور سيطرحه الاثنين لمسألة حقوق المعلمين”.

وأوضح أن “تقديمات الدولة لم تخفض لاساتذة الجامعة اللبنانية ولا داعي للقلق”، لافتاً إلى “أننا استمعنا إلى شرح مستفيض من وزير الدفاع حول مؤتمر روما والخطة اللبنانية قبلت بلا شروط”.