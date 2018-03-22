بالفيديو .. أسماء الأسد تخاطب “ضفائر النار” في الغوطة

نشرت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع “فيسبوك” صورًا ومقطع فيديو لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقبالها مقاتلات الغوطة الشرقية مع أمّهاتهنّ لمناسبة عيد الأم.

وقالت الصفحة إن المقاتلات جئن من الجبهة مباشرة بلباس الميدان.

كذلك نشرت الصفحة مقطع فيديو بعنوان “ضفائر النار”، وقالت إن “سوريا دافع عنها الكل دون استثناء، بما فيهم صباياها، اللواتي ضفرن شعرهن، وأجلن أحلامهن، وتركن أهلهمن، ولبسن البدلة العسكرية بدل فستان العرس، وحملن البارودة بدل دفاتر الدراسة ورحن يدافعن عن تراب سوريا.”

حيث خاطبت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، مجندات شاركن في معارك الغوطة.

وقالت أسماء الأسد، في فيديو مدته 25 دقيقة حمل اسم “ضفائر النار”، إن “وجودهن في ميدان المعركة يعد فتحاً جديداً وعصراً جديداً”، وتابعت: “حين تأتي الحرب وكل واحدة منكن مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل بلدها بما في ذلك بالروح فهذا فتح جديد وعصر جديد”.

وشددت عقيلة الرئيس السوري، خلال استقبالها عددا من المجندات وبعض الأمهات لمناسبة عيد الأم، على أن “هذا الفتح الجديد لم يغير مسار الحرب في أكثر من مكان، بل وغير مفاهيم كاملة سادت المجتمع لسنوات طويلة”.

وأضافت: “لا توجد تفرقة في الموت، والأولى أن لا توجد تفرقة في الحياة”.

ووجهت أسماء الأسد حديثها للمجندات قائلة لهن: “لقد واجهتن الموت وحذفتن الفرق بين كلمة امرأة ورجل، لأن الطلقة من المؤكد حين تمر من أمامكم لا تميز بين ذكر وأنثى، شاب وصبية، مقاتل ومقاتلة”، مشيرة إلى أنهن “أصلب من الكثيرين من الذكور الذين هربوا من ميادين القتال”.

ضفائر النار " #ضفائر_النار "..#عيد_الأم #MothersDayرئاسة الجمهورية العربية السوريةhttps://t.me/SyrianPresidencyhttps://youtu.be/yZoa94WexvE Publié par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur mercredi 21 mars 2018