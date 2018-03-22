المضادات الجوية السورية تبعـد طائـرة حربية عند شـاطئ البــسيط

22 مارس, 2018 - 5:27 مساءً المصدر: وكالات
المضادات الجوية السورية تبعـد طائـرة حربية عند شـاطئ البــسيط

أفادت مصادر ميدانية عن قيام طائرة حربية مجهولة الهوية يرجح بأنها أمريكية الصنع بمحاولة خرق المجال الجوي السوري قادمة عبر الشريط الساحلي الذي يجمع الحدود السورية مع التركية عند نهاية جبل الأقرع.

وتعاملت الدفاعات الجوية السورية عند الساعة السادسة من مساء أمس “الأربعاء” مع الهدف الذي حلق قرب سطح المياه خوفاً من الوقوع في فخ الرادار مما جعل الوسائط الجوية المتوسطة تلجأ للغزارة النارية عبر سلاح 23 وهذا أجبر الطائرة الحربية للهرب والتخلي عن الأجواء خوفاً من أن تدركها الصواريخ المتطورة والتي تصطادها بسهولة في حال التحليق المرتفع .

وتستخدم القوات الجوية التركية عادةً طائرات أمريكية الصنع وقد تمكن مضادات الدفاع الجوي السورية قبل عدة أعوام من اسقاط إحداها خلال خرقها للأجواء السورية عند منطقة “البسيط ” الساحلية , مما رفع درجة التأهب الجوي بين البلدين لتتطور المعركة الغير معلنة لاحقاً عبر قيام تركيا بإسقاط طائرة حربية روسية خلال مهمة لمحاربة المسلحين فوق ريف اللاذقية وهذا أغضب موسكو التي أجبرت الرئيس التركي على تقديم اعتذار رسمي.

كانت توقعت مصادر دولية قبل أيام عن قرب قيام واشنطن بشن ضربة جوية ربما تطال أهداف عسكرية سورية ,مما يرجح أن تكون الطائرة التي هربت تتبع لسلاح الجوي الأمريكي.

22 مارس, 2018

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