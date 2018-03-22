حراك المتعاقدين دان الضرائب الجديدة

دان حراك المتعاقدين في بيان وزعه اليوم، رئيسه حمزه منصور “الضرائب الجديدة التي تلبس ثوب قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي تجاوزت الخمسة بالمئة من قيمة المستحقات بعد ان كانت ثلاثة بالمئة”،

مستغربا “تعمد السلطة المالية تطبيق ضريبة قانون السلسلة قبل تطبيق سلسلة الرتب على المتعاقدين واعطائهم حقهم في رفع اجر الساعة”،

كما استغرب منصور “الاخطاء في احتساب ساعات المتعاقدين والتي ضاعت بين بعض مدراء المدارس ووزارتي التربية والمال”،

مؤكدا ان “هذه الانتهاكات سوف ترفع قريبا جدا الى وزير التربية مروان حمادة ليأخذ العدل مجراه”.