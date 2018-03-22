لذا تفكر شركة “يوتيوب” بحل جديد قد يغضب مستخدمي الموقع، حيث صرح رئيس قسم الموسيقى في “يوتيوب” ليور كوهين في مقابلة مع “بلومبيرغ”، أن “يوتيوب” ستزيد عدد الإعلانات بين مقاطع الفيديو الموسيقية الطويلة.

لكن يعتقد أن هذه الخطوة ستثير استياء المشتركين بخدمة البث المباشر من “يوتيوب”.

وقال كوهين: “لا نسعى لزيادة الإعلانات التي تعرض في يوتيوب بشكل عام، ولكننا سنقوم بذلك مع المستخدمين الذين يعتبرون الموقع كخدمة موسيقية مدفوعة”.

وبحسب موقع “إنغادجيت” الإلكتروني، فإن خطوة “يوتيوب” الجديدة من شأنها منح خدمة البث المباشر دفعة قوية، والتخفيف من شكوى الفنانين بعدم حصولهم على ما يستحقونه من عائد مالي لقاء أعمالهم الفنية.

وكان “يوتيوب” قد قدم قبل فترة خدمة موسيقية مدفوعة، لكنها لم تستطع منافسة أيا من “سبوتيفي” أو خدمة “أبل” الموسيقية.