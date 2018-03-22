الدفعة الأولى من الحافلات التي تنقل مسلحي الغوطة تغادر حرستا

انطلقت قبل قليل الدفعة الأولى من الحافلات التي تقل مسلحي حركة “أحرار الشام” من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية باتجاه محافظة إدلب شمالي سورية.

ونقلت وسائل إعلام سورية، مواكبة لخروج الحافلات من حرستا، أن العدد الكلي للذين غادروا حرستا اليوم وحتى هذه اللحظة عبر الحافلات وصل إلى 1540 منهم 569 رجلا، بينهم 410 مسلحين و385 امراة و568 طفلا وذلك ضمن 27 حافلة.

وتشير المعلومات الواردة من هناك إلى أن نقطة تسليم واستلام حافلات المسلحين المغادرين لحرستا مع عائلاتهم ستكون عند قلعة المضيق في شمال مدينة حماة القريبة من إدلب، وهي المحطة الأخيرة لمسلحي حركة “أحرار الشام” الذي خرجوا من الغوطة باتفاق مع الحكومة السورية.

وقام أفراد الحركة بتسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الجيش السوري، وسمح لهم بحمل بعض الأسلحة الخفيفة كالبنادق الرشاشة.