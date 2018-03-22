أحد الإعلاميين السوريين في الجزيرة القطرية عائد إلى حضن الوطن!

23 مارس, 2018 - 12:13 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
أحد الإعلاميين السوريين في الجزيرة القطرية عائد إلى حضن الوطن!

أفادت مصادر إعلامية سورية عن عودة أحد الإعلاميين السوريين العاملين في قناة الجزيرة القطرية إلى حضن الوطن.

وأثار الخبر عاصفة من التعليقات والمنشورات بين النشطاء السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجهة من يكون ذلك الإعلامي، وبينما اختارت التعليقات أن يكون “فيصل القاسم” رجحت مصادر أخرى أن تكون الإعلامية السورية “رولا ابراهيم” هي المقصودة.

الحدث نيوز رصد صفحة “القاسم” إلا أن منشوراته كلها ماتزال محافظة على زخم الهجوم على الحكومة السورية والرئيس السوري، بعكس زميلته ابراهيم التي كتبت منشورا تغزلت من خلاله ببلدها وختمته بهاشتاغ “سوريا للسوريين” ماقد يعني أنها قد تكون المقصودة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

23 مارس, 2018

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