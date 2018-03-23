“المستقبل” حسم خياره في دائرة صيدا – جزين

أبلغت مصادر مستقبلية في صيدا صحيفة “الجمهورية” أنّ “المستقبل” حسم خياره في خوض الانتخابات النيابية في دائرة صيدا- جزين من دون التحالف مع التيار الوطني الحر أو حزب القوات اللبنانية، وستضمّ لائحته كلّاً من “النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الدين” عن المقعدَين السنّيين في صيدا، وقائد الدرك السابق العميد صلاح جبران وامين رزق عن المقعدَين المارونيّين في جزين، وروبير خوري عن المقعد الكاثوليكي في جزين بعد انسحاب المرشح وليد مزهر عن المقعد نفسه، وعلم أنّ إعلان اللائحة سيكون خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

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