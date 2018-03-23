السيد نصر الله التقى باسيل منذ أكثر من أسبوع

23 مارس, 2018 - 9:12 صباحًا المصدر: O TV
السيد نصر الله التقى باسيل منذ أكثر من أسبوع

أفادت معلومات صحافيّة أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله التقى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل منذ أكثر من أسبوع.

واللقاء توسّع من استحقاق 6 ايار الى ما بعده، وما ستحمله المرحلة المقبلة من قضايا وملفات، أبرزها ضرورة مكافحة الفساد وأن يكون هذا الملف أولوية في المرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أنّ كلام نصرالله يُشكّل تأكيدًا وتوافقًا تامًا بينه وبين باسيل لا سيما أنّ الأمين لعام لحزب الله تحدّث عن متابعته شخصيًا موضوع مكافحة الفساد الذي يصب في اطار بناء الدولة وتفعيل العمل المؤسساتي وتعزيز الشفافية ومكافحة المحسوبيات على حساب الكفاءات.

23 مارس, 2018

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