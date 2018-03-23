توقيف سوريَّين في عكّار والسبب ؟!

23 مارس, 2018 - 9:25 صباحًا
توقيف سوريَّين في عكّار والسبب ؟!

بناءً لإشارة معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، أوقفَت المديريّة العامّة لأمن الدولة في عكّار شخصَين سوريَّين هما عبد الرحمن م. وعبدو م. بجرم الإنتماء إلى “جبهة النصرة”، والمشاركة في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في عرسال في العام 2014.
وتمّ تسليم الموقوفَين إلى المراجع القضائيّة المختصّة بعد اعترافهما بما نسب إليهما.

23 مارس, 2018

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