السيد نصرالله أبلغ جهاز حمايته.. “مُستَعد للمخاطرة”

جدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الوعد الذي أطلقه سابقاً بالتجوّل في قرى البقاع، مشيراً ألى أنه وضع جهاز حمايته بصورة استعداده للمخاطرة.

وقال نصرالله في لقاء داخلي جمعه بكوادر حزبية في منطقة بعلبك – الهرمل وزحلة أن “ما أعلنه الأسبوع الماضي عن استعداده للذهاب شخصياً إلى البقاع لدعم لائحة المقاومة كلام جدي، وأني أبلغت المسؤولين عن حمايته بهذا الأمر وأنا ابلغكم انه اذا اضطر الامر خلال الاسابيع القادمة ساخاطر بنفسي واذهب الى البقاع لاشرح اهمية هذه المعركة.

واضاف أن الكلام عن أن خرق لائحة الأمل والوفاء بمقعد شيعي واحد يساوي المقاعد الـ 127 الأخرى في مجلس النواب، هو كلام سعودي، مشيراً إلى أن التحالف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية في دائرة البقاع الثالثة جاء بإيحاء سعودي أميركي.

وسأل “لماذا تتركّز حملة الانتقاد على منطقة بعلبك – الهرمل، فيما لا نسمع انتقاداً لأداء النواب والوزراء في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب مثلاً؟.

وتابع أن “هناك لائحتان تواجهان حزب الله، واحدة تضم اصدقاء، فيها مسؤولون كانوا في السلطة لعقود ومجربين، لكن ماذا قدموا لبعلبك الهرمل دلوني؟ ولائحة طلبتها السفارة السعودية تضم مرشحي المستقبل والقوات الذين دافعوا عن النصرة وداعش وكانوا يصفونهم بالثوار وأقاموا رحلات الحاج الى عرسال، لافتاً الى ان تيار المستقبل والقوات اللبنانية ولو استطعا لاعادا داعش و جبهة النصرة الى جرود بعلبك الهرمل.

وإتهم السفارتان السعودية والاميركية بانهما تضعان ثقلهما في انتخابات بعلبك الهرمل لاسقاط مرشح شيعي واحد، ومعركة بعلبك الهرمل اصبحت لها ابعاد خارجية وداخلية ضد حزب الله.

وفي الشأن الاقتصادي كرر نصرالله التحذير من تركيب 17 ملياراً من الديون الجديدة على لبنان في مؤتمر باريس 4، مشيراً إلى أن هذه الديون ستأتي إلينا بشروط البنك الدولي.

وإتهم نصرالله تيار المستقبل بـ”تركيب الديون على لبنان” مشيراً أن المسؤول عن الدين العام الدي بلغ 80 مليار دولار والوضع الاقتصادي الذي وصل اليه لبنان هو تيار المستقبل الذي تولى منذ عان 1992 رئاسة الحكومة (ما عدا فترة الرئيس الحص) وبيده وزارة المال اغلب هذه السنوات ومجلس الانماء والاعمار.