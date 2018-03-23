الراعي: الرئيس عون يقول إن البلد مفلس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وبعد اللقاء، شدد الراعي على أن “الرئيس عون يقول إن البلد مفلس”.

وقال الراعي: “هنأت رئيس الجمهورية على الثقة المعطاة من قبل الدول الى لبنان في مؤتمرات الدعم، ولبنان على صغره عنصر استقرار في المنطقة، وعلى اللبنانيين ايجاد خلق الاستقرار في البلد”.

ولفت إلى أنه “يجب التطلع الى الامام من خلال الانتخابات”، موضحاً أنه “على كل فريق التقدم ببرنامجه الانتخابي لخدمة البلد بدل التوجه الى البعض بالاساءات”.

وأضاف: “ناقشنا قضية المدارس ووضع الأهل والأقساط، واستعرضنا مع الرئيس عون مجمل القضايا التي سنحملها في فكرنا وفي صلاتنا”.

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