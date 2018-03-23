في سلسلة إقالات و تغييّرات يجيريها الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب, أقال إتش آر مكماستر مستشار الأمن القومي و عيّن جون بولتون مكانه, ليعود بولتون من الباب العريض إلى الواجهة و كأحد صنّاع القرار في الحكومة الأمريكيّة

لا يخفى على أحد الأدوار الخطيرة الّتي لعبها بولتون عندما كان سفيراً لبلاده في مجلس الأمن بين عامي 2005و 2006 و ميوله الواضحة إلى جانب الكيان الإسرائيلي خاصّةً أثناﺀ حرب تمّوز عام 2006

جاﺀ هذا القرار بعد قرار سابق قضى بإقالة ريكس تيلرسون من وزارة الخارجيّة و تعييّن السّياسي و ورجل الأعمال و مدير وكالة الاستخبارات الأمريكيّة CIA مكانه في خطوة مفاجئة للرّئيس الأمريكي

هل نحن أمام حكومة حرب جديدة تعدّها الولايات المتّحدة الأمريكيّة على منطقة الشّرق الأوسط ممّا حدا بالرّئيس الأمريكي إلى التّخلّي عن الحمائم في حكومته و الإتيان بصقور إمّا من خلفيّة استخبارتيّة أو من خلفيّة سياسيّة عدوانيّة تجاه العرب

الاستثمار في الحروب هي سياسة انتهجتها الولايات المتّحدة على مدى عقود, و عقليّة رجل الأعمال الّتي يحملها الرّئيس الأمريكي ,و اليوم وزير خارجيّته , لن تكون بعيدة عن منطق الرّبح و الرّبح الأكثر و طريقة استقبال ترامب لولي العهد السّعودي في البيض الأبيض تؤكد أنّ الرّجل يسعى جاهداً لكسب الصّفقات على اختلاف أساليبها و وسائلها