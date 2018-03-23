الصراف يعلن عزوفه عن خوض الانتخابات

غرّد وزير الدفاع يعقوب الصراف عبر حسابه الخاص على “تويتر”، معلنا عزوفه عن خوض الانتخابات، وقال: “أمام دقة المرحلة التي تقتضي ايصال أكبر كتلة برلمانية ممكنة دعما لاستمرار نهج الرئيس ميشال عون في محاربة الفساد وتحقيق مشروع الدولة القوية واستكمال بناء المؤسسات وانطلاقا من التزامي الكامل بهذا النهج، أعلن عزوفي عن ترشحي لهذه الانتخابات استجابةً لرغبة قيادة التيار الوطني الحر”.

وتابع في تغريدة ثانية: “ورغم عزوفي عن الترشح اعلن الاستمرار في متابعة الشأن العام لاسيما دعم الجيش اللبناني و متابعة المشاريع الانمائية في منطقة عكار والمساهمة في رفع الحرمان عنها وستبقى دارتكم في منيارة مفتوحة كما دائما أمام الجميع في عكار ولبنان.”.

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