والدة شهيد تطلب وقف بث حلقة فضل شاكر التلفزيونية

23 مارس, 2018 - 2:56 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
والدة شهيد تطلب وقف بث حلقة فضل شاكر التلفزيونية

تقدمت السيدة سميرة جرجس حبيقة والدة الشهيد الملازم أول المغوار جورج بو صعب، بواسطة وكيلها المحامي وديع عقل بطلب أمام قاضي الامور المستعجلة في بيروت لوقف ونشر وبث وتسويق وعرض حلقة تلفزيونية لفضل عبد الرحمن شمندر المعروف بفضل شاكر لما يشكل ذلك من تعد مباشر على روح الشهداء العسكريين الذين سقطوا بسبب أفعال شمندر الجرمية، طالبة “اتخاذ التدابير الآيلة الى وقف أعمال التعدي منعا لتفاقم الضرر”.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة، أصدرت قرارا في أيلول 2017 قضى بسجن فضل شاكر 15 عاما مع الاشغال الشاقة لمشاركته في القتال ضد الجيش في عبرا.

23 مارس, 2018

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