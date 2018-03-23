ثارا لسوريا.. احتجاز رهائن داخل “سوبرماركت” في فرنسا

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية الجمعة أن مسلحا يدعي بأنه ينتمي إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” يحتجز رهائن داخل “سوبرماكرت” ببلدة تريب الواقعة قرب مدينة كركاسون (جنوب غرب فرنسا). وأفاد عمدة المدينة إن هناك ضحيتان في العملية وأن كل الرهائن الآخرين أفرج عنهم.

من جهتها، أكدت جريدة “لادبيش دو ميدي” التي تصدر في تولوز أن المسلح كان يقل سيارة وراء بعض رجال الشرطة الذين كانوا يركضون ثم قام بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى جرح شرطي على مستوى الكتف.

وواصلت نفس الصحيفة نقلا عن رئيس بلدية بلدة تريب إريك ميناسي أن المسلح لجأ إلى داخل سوبرماركت ثم قتل جزارا يعمل داخل هذا المتجر.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أكد الاتحاد الوطني لنقابات الشرطة المستقلة أن مسلحا كان يسير على متن سيارة وراء شرطيين ثم أطلق النار عليهم، ما أدى إلى جرح أحدهم على مستوى الكتف، مضيفا أن عملية الاحتجاز لا تزال جارية.

من ناحيتها، ذكرت جريدة “لا دبيش دو ميدي” أن المسلح قد يبلغ من العمر حوالي 30 سنة وفي حوزته عدة أسلحة وقنابل يدوية وأنه يريد أن يثأر “لسوريا”.