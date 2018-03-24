الغوطة الشرقية تنفض غبار الحرب

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم نقل نحو 5000 مسلح وعائلاتهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا.

وأفادت الوزارة بأنه تم أمس الجمعة انسحاب 3084 مسلحا وعائلاتهم عبر الممر الإنساني في حرستا، مضيفة أن نقلهم إلى إدلب يتم على متن 59 حافلة. وأشارت أن العدد الأجمالي للمسلحين وأفراد عائلاتهم الذين قد تم نقلهم إلى إدلب يبلغ 4979 شخصا.

كما أضاف مصدر في الوزارة أن الشرطة السورية، تحت إشراف الضباط من مركز المصالحة الروسي في سوريا وممثلي الهلال الأحمر السوري، كانت تضمن أمن وسلامة حركة الحافلات التي تحمل المسلحين وعوائلهم.

هذا وقالت الوزارة إنه تم اليوم السبت نتيجة الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين مركز المصالحة الروسي وزعماء الجماعات المسلحة، فتح ممر جديد لانسحاب المسلحين من مدينة عربين بالغوطة الشرقية.