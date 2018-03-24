الحريري يتَّهم اللوائح المنافسة بالتصويت لحزب الله!

بين اللوائح الحمراء والزرقاء والصفراء، بدأ الخطاب الانتخابي يرسم خطوطاً سياسية حول خيارات ما بعد الانتخابات، وعبرت هذه الرسوم عن ذاتها ليس فقط بالخطابات بل أيضاً بإعادة التموضع الانتخابي للمرشحين، أو ما يمكن وصفه “بالانسحابات” لمصلحة هذه اللائحة القوية أو تلك، تماماً كما يحدث لصالح لائحة “المستقبل لبيروت” التي اعلنها بعد ظهر أمس من بيت الوسط الرئيس سعد الحريري، أو الانسحابات لصالح مرشحي التيار ا وطني الحر في جزّين، أو لصالح مرشحي “الثنائي الشيعي” في أكثر من دائرة، سواء في البقاع أو الجنوب، أو حتى جبيل.

والبارز ان الرئيس الحريري اعتبر ان المواجهة في هذه الانتخابات بين اللائحة الزرقاء ولائحة “حزب الله”، معتبراً ان عدم التصويت للائحته يعني التصويت “لمصلحة حزب الله” والاستيلاء على قرار بيروت.

وأكد “كل بيروتي يجلس في بيته في 6 أيار 2018، يكون قد اتخذ قرارا بتسليم بيروت. 7 أيار الذي ننتظره هذه السنة، هو الرد على 7 أيار الذي فشل منذ 10 سنين: فشل في أي يضع يده على كرامة بيروت، بقوة السلاح، ولن تسمحوا له أنتم أهل بيروت، من كل الطوائف، أن يضع يده على بيروت، بصندوق الاقتراع”.

اعلان اللوائح

في غضون ذلك، توالى أمس إعلان اللوائح الانتخابية وتسجيلها رسمياً في وزارة الداخلية، قبل يوم واحد من اقفال باب التسجيل منتصف ليل الاثنين، وبلغ عدد اللوائح التي تمّ تسجيلها حتى انتهاء الدوام الرسمي، أمس 13 لائحة، توزعت على مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني في كافة المناطق اللبنانية، ولكن على تركيز خاص على دوائر الشمال والبقاع والجنوب، التي اكتملت لوائحها تقريباً، ولم يبق سوى دوائر جبل لبنان.

وبذلك تكون بورصة اللوائح الانتخباية رست رسمياً في الداخلية على 26 لائحة، بما في ذلك 13 لائحة كانت سجلت يوم الخميس الماضي، والأيام التي قبله. الا ان العدد فاق هذا الرقم بكثير، ذلك ان كثيراً من القوى السياسية ومن المرشحين اعلنوا عن تسجيل لوائحهم، لكن دوائر الداخلية لم تتمكن من إنجاز معاملات التسجيل، على ان تتابع ذلك الاثنين، حيث يفترض ان تتجاوز اعداد اللوائح قرابة المائة لائحة في 15 دائرة انتخابية، بمعدل ست لوائح في كل دائرة.

وأبر اللوائح التي أعلنت أمس، كان اعلان الرئيس سعد الحريري لائحة “تيار المستقبل” في بيروت الثانية في احتفال اقيم في بيت الوسط، وضمت الى الحريري كلا من: الرئيس تمام سلام، نهاد المشنوق، نزيه نجم، علي الشاعر، رولا الطبش الجارودي، فيصل الصايغ، ربيع حسونة، زاهر عيدو، باسم الشاب، غازي يوسف.

كما اعلنت العلاقات الاعلامية في “حزب الله” تشكيل “لائحة وحدة بيروت” في دائرة بيروت الثانية، التي تضم تحالف: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، وشخصيات بيروتية تضم: عدنان طرابلسي، عمر غندور، أمين شري، محمد خواجة، محمد بعاصيري وادغار طرابلسي، على أن يتم الإعلان عن اللائحة يوم الأربعاء 28 آذار 2018، الساعة الخامسة والنصف عصرا، في قاعة فندق رامادا بلازا – الروشة – شارع أستراليا”.

وسجلت أمس، لائحة بيروت الوطن” التي يرأسها الزميل صلاح سلام وتضم: مصطفى بنبوك، بشار القوتلي، عماد الحوت، سعد الدين الوزان ونبيل بدر (عن المقاعد السنية)، سلوى الأمين وابراهيم شمس الدين (عن المقعدين الشيعيين)، العميد المتقاعدة دلال الرحباني عن (الاقليات) وسعيد الحلبي عن المقعد الدرزي. وسيتم الإعلان عن هذه اللائحة أواسط الأسبوع المقبل باحتفال شعبي.

وتوصلت الاتصالات أيضاً إلى لائحة رابعة مدعومة من اللواء اشرف ريفي وتضم: زياد عيتاني، اكرم سنو، عامر اسكندراني، ياسين قدادو، صفية ظاظا (عن السنة)، بشارة خير الله (عن الارثوذكس)، لينا حمدان (عن الشيعة)، وزينة منصور (عن الدروز).

لوائح بعبدا

وبالنسبة لبقية الدوائر، تقدم النائب آلان عون بالوكالة عن زملائه بتسجيل “لائحة الوفاق الوطني” عن دائرة بعبدا على أن تعلن اللائحة رسميا يوم الأربعاء 28 آذار الساعة الرابعة بعد الظهر، في قاعة فندق لانكاستر – غاليري سمعان – مقابل حلويات سي سويت. وتضم اللائحة التي شهدت تحالفا بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الاسماء التالية: ألان عون وحكمت ديب والدكتور ناجي غاريوس، علي عمار وفادي علامة والدكتور سهيل الاعور.

واعلنت لائحة “سوا لبعبدا” باللون الاخضر لخوض المعركة الانتخابية في دائرة بعبدا، وتضم اللائحة وجوها بارزة من المجتمع المدني وناشطين في مجال البيئة وحقوق الإنسان وشخصيات مستقلّة ومرشّح عن حزب الكتائب، ويدعمها حزب الوطنيين الأحرار. وتضم: الدكتور ايلي غاريوس، سعيد علامة، ألفت السبع، رمزي بو خالد، بول ابي راشد والدكتور اجود العياش.

وسجل المحامي جوزف وانيس لائحة “كلنا وطني” عن دائرة بعبدا رسميا في وزارة الداخلية والبلديات، وهي تضم ناشطين من المجتمع المدني ومستقلين، وهم: المحامي جوزف وانيس، المحامي واصف الحركة، الدكتورة ماري كلود الحلو، الدكتور علي درويش، رئيس جمعية “يازا” الدكتور زياد عقل، والدكتورة رانيا المصري.

زحلة

وسجلت في زحلة لائحتان الأولى باسم “زحلة قضيتنا” وضمت جورج ايلي عقيص وميشال الياس فتوش (روم كاثوليك)، ايلي ميشال ماروني (ماروني)، قيصر نعيم رزق المعلوف (ارثوذكس)، محمّد علي ميتا (سنة)، عامر محمد الصبوري (شيعي)، بوغوص هيرايت كورديان (ارمن ارثوذكس)، والثانية لائحة “زحلة للكل” وضمت عن الكاثوليك ميشال سكاف، عن المقعد الكاثوليكي: ميشال ضاهر، عن المقعد الماروني: سليم عون، عن المقعد السني: عاصم عراجي، عن المقعد الارثوذكسي: اسعد نكد، عن المقعد الشيعي: نزار دلول، عن المقعد الارمني: ماري جان بيلازكجيان.

صيدا – جزّين

وجرى امس، تسجيل لائحة “لكل الناس” في دائرة صيدا – جزين. وقد اعتمدت اللائحة اللون الأحمر، وتألفت من المرشحين: أسامة معروف سعد المصري، وعبد القادر نزيه البساط، عن دائرة مدينة صيدا.

إبراهيم سمير عازار، ويوسف حنا السكاف، عن قضاء جزين.

بعلبك – الهرمل

وأودعت لائحة “الأرز الوطني”، وزارة الداخلية والبلديات أسماء مرشحيها عن دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل). وسمت اللائحة باللون الذهبي، وهي مكتملة تضم عشرة مرشحين هم: خلدون وجيه شريف، عباس يوسف عساف، محمد غسان مصطفى الشل، محمد خليل رعد، فؤاد خليل المولى، حمد علي ديب، عادل محمد بيان، وعد حسين سكرية، ليلى يوسف تنوري، وسعدالله هولو عرود.

واستكمل رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني لائحته بانضمام عضوين من التيار الوطني الحر وهما ميشال ضاهر وغادة عساف، وقد كلف الحسيني الضاهر بتسجيلها في الداخلية، وهي تحمل اسم المقاومة المدنية وشعارها اللون الأبيض المتدرج الى الزهري والبنفسجي”. وتضم اللائحة: حسين الحسيني، علي زعيتر، علي صبري حمادة، عباس ياغي، محمد حيدر، عبدالله الشل، مسعود الحجيري، شوقي الفخري، ميشال ضاهر، وغادة عساف.

وسجلت في الداخلية أيضاً لائحة ثالثة عن نفس الدائرة تحت اسم “لائحة الكرامة والانماء” وضمت النائب السابق يحيى شمص، غالب محمّد ياغي، رفعت نايف المصري، خضر حسين طليس، محمّد سليمان حمية، محمّد حسن الحاج سليمان (شيعة)، بكر محمود الحجيري، حسين محمّد صلح (سنة)، انطوان البدوي حبشي (ماروني)، سليم ميشال كلاس (روم كاثوليك).

وسجلت في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، لائحة “الغد الأفضل” وضمت عبدالرحيم مراد (عن أحد المقعدين السنيين)، ناجي نبيه غانم (المقعد الماروني)، ايلي نجيب الفرزلي (مقعد روم ارثوذكس)، محمّد ديب نصرالله (المقعد الشيعي)، فيصل سليم داوود (المقعد الدرزي) وترك المقعد السني الثاني شاغراً فيها.

الجنوب الثالثة

وجرى امس، تسجيل لائحة “الجنوب يستحق” في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – بنت جبيل- مرجعيون- حاصبيا)، واعتمدت اللون الأحمر، وهي تتألف من المرشحين: هشام جابر، مصطفى علي بدر الدين، نديم سميح عسيران، عباس محمد شرف الدين، مرهف احمد رمضان، شادي جرجس مسعد، وسام كمال شروف، محمد مصطفى قدوح، حسين جهاد الشاعر، وعماد فؤاد الخطيب.

كسروان جبيل

وعقدت لائحة تحالف الكتائب- الخازن- سعيد والمستقلين اجتماعا بعد ظهر امس، وأخذت الصورة التذكارية من ثم لتسجيلها في وزارة الداخلية بأسم “عنا القرار”. وتضم اللائحة في كسروان كل: من فريد هيكل الخازن، شاكر سلامة، يوسف خليل، جيلبيرت زوين، والاعلامية يولاند خوري.

وتضم في جبيل كل من المرشحين: فارس سعيد، جان حواط، مصطفى الحسيني.

ويتابع الوزير السابق جان لوي قرداحي اتصالاته مع عدد من الشخصيات الكسروانية المرشحة لتشكيل لائحة بالتحالف مع مرشح “حزب الله” في جبيل الشيخ حسين زعيتر.

ويرجح ان تضم اللائحة: جوزيف الزايك، المحامية زينا كلاب، مختار ذوق مكايل كارلوس أبي ناضر، بينما تستمر المشاورات لحسم الإسمين المتبقيين.

وكان قرداحي قد أعلن نشوء حركة “التضامن الوطني” إلى جانب عدد من الشخصيات لتخوض الإنتخابات النيابية تحت هذا المسمى.

وفي صيدا – جزّين، أعلن مساء عن تحالف انتخابي بين “التيار الوطني الحر” والجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري، وضمت اللائحة التي أطلق عليها “لائحة صيدا وجزين معاً” كلاً من: عبد الرحمن البزري وبسام حمود (عن المقعدين السنيين في صيدا)، النائبين زياد أسود وأمل أبوزيد (المقعدين المارونيين في جزين) والدكتور سليم خوري (عن المقعد الكاثوليكي).