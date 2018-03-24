عونيون راجعون

24 مارس, 2018 - 11:51 صباحًا المصدر: ليبانون ديبايت
عونيون راجعون

استقالات التيّار الوطنيّ الحرّ تابع. بعد خطوة مسؤول العلاقات مع الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة في التيّار بسام الهاشم المفاجئة بتوقيتها ومضمون الكتاب الذي تقدّم به الى رئيس التيّار وزير الخارجيّة جبران باسيل، ترجمت النائب جيلبرت زوين خروجها من البيت العوني رسميّاً ونهائيّاً بعد تقديم استقالتها وانسحابها من تكتل التغيير والاصلاح.

“الوطنيّ الحرّ” الذي يعاني من انقسامات داخليّة كبيرة، شتت قادته وأبرز مناضليه ودفعت الى تشكيل معارضة عونيّة باتت لاعباً اساسيّاً في المعركة الانتخابيّة، يعمل منذ مدّة على اعادة ترميم بعض العلاقات بفضل مساع وجهود يبذلها عدد من القياديين لا علاقة لها بالانتخابات النيابيّة انما تأتي لأسباب حزبية نضاليّة وتاريخيّة. بحسب ما أكّدته أوساط عونيّة.

24 مارس, 2018

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