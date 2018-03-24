أردوغان يتهم “الجيش الحر” بالقتال من أجل “الغنائم”!

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقيام بعض عناصر الجيش الحر بأعمال نهب وسرقة لبيوت المدنيين في مدينة عفرين، ولكنه قال “تم التدخل لوقف عمليات النهب”.

وكانت بعض وسائل الإعلام العالمية قد تداولت صورًا ومقاطع فيديو عن أعمال السرقة والنهب التي تعرضت لها بيوت المدنيين في مركز مدينة عفرين التي تم السيطرة عليها الأحد الماضي من قبل قوات “غصن الزيتون” المشتركة.

وبحسب وسائل إعلاميىة تعرضت بيوت المدنيين في عفرين ومحالهم التجارية وسياراتهم وأدواتهم الزراعية إلى النهب.

الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركي إبراهيم كالين للتعليق على الأنباء، قائلًا: “قد تكون بعض المجموعات قاموا بتلك الأفعال بشكل مخالف للأوامر”.

كما أوضح الكاتب عبد القادر سلوي في مقال له في جريدة “حريت” التركية بعنوان “رؤية أردوغان لعام 2019” أن الرئيس أردوغان علق على هذا الأمر خلال الاجتماع الذي عقده مع نواب حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن أردوغان قال إن هناك عناصر من الجيش السوري الحر يقاتلون من أجل الحصول على “غنائم”، مؤكدًا على أنه تم التدخل لوقف تلك التصرفات.

وقال سلوي في مقاله: “قال الرئيس أردوغان إنهم يعطون الأولوية لتحقيق الأمن. وأوضح أنه سيتم تشكيل مجلس إداري من بعض العناصر المحلية لضمان عدم حدوث فراغ في السلطة. ويوضح أيضًا أنه سيتم تعيين والي مساعد لتنسيق المساعدات القادمة من تركيا، كما حدث في جرابلس. وعلق أردوغان على مشاهد النهب التي حدثت في عفرين.

وقال: تم تنظيم عملية عفرين بالتعاون مع الجيش السوري الحر. ودخلنا عفرين معهم. هناك فكرة الحصول على “غنائم” عند بعض المجموعات. ولكن تدخلنا على الفور. واتخذنا التدابير اللازمة”.