مصدر حكومي: نعمل على زيادة الراتب

24 مارس, 2018 - 1:34 مساءً المصدر: الوطن
مصدر حكومي: نعمل على زيادة الراتب

كشف مصدر حكومي مسؤول أنه يتم العمل على زيادة الرواتب ، مشيراً إلى أن هذا يعتمد على توافر الموارد التي تدفع نحو الزيادة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأكد المصدر أن المؤشرات الاقتصادية حالياً اختلفت عما كانت عليه في سنوات الأزمة ، كاشفاً عن ارتفاع معدل الصادرات في العام الماضي إلى نحو 12%.
وأضاف المصدر “بدأ ارتفاع الصادرات منذ عام 2014 إلى أن ارتفعت في 2016 من 574 إلى 626 مليون دولار أي بنسبة 10 بالمئة”.
وأكد المصدر أن الأرقام الحقيقية للصادرات أكبر من ذلك ، موضحاً أن معظم المصدرين لا يبرزون الأرقام الحقيقية للصادرات.
وأشار المصدر إلى عودة الكثير من المعامل والمنشآت الصناعية التي من الممكن أن توفر زيادة في الإنتاج وتشغيل عدداً كبيراً من المواطنين.

24 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

مقالات خاصة

الأسد يستخدم “النووي” !

الأسد يستخدم “النووي” !

الحدث نيوز (خاص) أكمل القراءة
بوتين يعود بقوّة

بوتين يعود بقوّة

بشّار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
بإشارة من الأسد سنقاوم الأمريكان..هكذا سيموت السلطان

بإشارة من الأسد سنقاوم الأمريكان..هكذا سيموت السلطان

ميشيل كلاغاصي (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
خبر عاجل