بالاسماء: لائحة “الوحدة الوطنية” برئاسة وهاب

اكتملت لائحة “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير السابق وئام وهاب, وتضم الأسماء التالية:
-زياد الشويري عن المقعد الماروني في الشوف
-زاهر الخطيب عن المقعد السني في الشوف
– سليمان ابو رجيلي عن المقعد الكاثوليكي في الشوف
– الياس البراج عن المقعد السني في الشوف
– أسعد ابو جوده عن المقعد الماروني في الشوف
– وليد خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه
– سهيل بجاني عن المقعد الماروني في عاليه
– شفيق رضوان عن المقعد الدرزي في عاليه
– عادل خداج عن المقعد الدرزي في عاليه
ويتم الإعلان عن اللائحة غداً الساعة الواحدة بعد الظهر في الجاهلية- الشوف.