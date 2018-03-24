بالاسماء: لائحة “الوحدة الوطنية” برئاسة وهاب

24 مارس, 2018 - 2:38 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
بالاسماء: لائحة “الوحدة الوطنية” برئاسة وهاب

اكتملت لائحة “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير السابق وئام وهاب, وتضم الأسماء التالية:

-زياد الشويري عن المقعد الماروني في الشوف

-زاهر الخطيب عن المقعد السني في الشوف

 – سليمان ابو رجيلي عن المقعد الكاثوليكي في الشوف

– الياس البراج عن المقعد السني في الشوف

– أسعد ابو جوده عن المقعد الماروني في الشوف

– وليد خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه

– سهيل بجاني عن المقعد الماروني في عاليه

– شفيق رضوان عن المقعد الدرزي في عاليه

– عادل خداج عن المقعد الدرزي في عاليه

ويتم الإعلان عن اللائحة غداً الساعة الواحدة بعد الظهر في الجاهلية- الشوف.

24 مارس, 2018

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