بالاسماء: لائحة “الوحدة الوطنية” برئاسة وهاب

– سليمان ابو رجيلي عن المقعد الكاثوليكي في الشوف

– الياس البراج عن المقعد السني في الشوف

– أسعد ابو جوده عن المقعد الماروني في الشوف

– وليد خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه

– سهيل بجاني عن المقعد الماروني في عاليه

– شفيق رضوان عن المقعد الدرزي في عاليه

– عادل خداج عن المقعد الدرزي في عاليه

ويتم الإعلان عن اللائحة غداً الساعة الواحدة بعد الظهر في الجاهلية- الشوف.