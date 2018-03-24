الطرد المفخخ يعود من جديد في تكساس !!

24 مارس, 2018 - 3:09 مساءً
الطرد المفخخ يعود من جديد في تكساس !!

أصيب موظف بجروح من جراء انفجار طرد مفخخ، في وقت مبكر من صباح اليوم في مركز توزيع لشركة “فيديكس في شيرتز” في منطقة سان انطونيو، بعد يومين على انفجار طرد مفخخ آخر في أوستن، عاصمة الولاية الاميركية، كما ذكرت وسائل الإعلام.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مكتب التحقيقات الفيديرالي (“اف.بي.آي”) ان الطرد كان مرسلا الى اوستن.
واعلنت شرطة تكساس أمس أنها تقوم بعمليات بحث وتحر عن مشتبه في انه يضع هذه القنابل. وقد أصيب رجلان بجروح الأحد لدى انفجار طرد مفخخ في أوستن، هو الهجوم الرابع في هذه المدينة منذ بداية الشهر.
واسفرت الهجمات الثلاث السابقة عن قتيلين وعدد كبير من الجرحى

24 مارس, 2018

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