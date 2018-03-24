جريمة مروّعة في صور… وتوقيف القاتل!

تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب ومخفر درك المخيمات بسرعة قياسية من فك لغز جريمة قتل الشاب فؤاد ميلاد بديوي 25 عاما، والذي عثر عليه مقتولا برصاصتين في الرأس والصدر مساء امس في منزله في مخيم البرج الشمالي شرق مدينة صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وبعد جمع المعلومات، تمّ توقيف شقيق القتيل علي بديوي 19 عاما الذي اعترف بأنّ والده هو من اطلق النار على شقيقه بسبب خلافات عائلية متكررة.

وسلم الموقوف الى القضاء المختص لاستكمال الاجراءات القضائية.

وذكرت الوكالة أنّ الموقوف علي ب. تراجع عن افادته بعد مواجهته مع والده واعترف انه من قام بقتل شقيقه بسبب مشاكل عائلية.