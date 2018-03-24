أغنية فيروز الجديد ممنوعة ..والسبب “محتوى جنسي”!

نشرت ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز، اغنية جديدة عبر موقع “Vimeo” تحمل عنوان “البدو يصير” وهي بدورها أغنية مترجمة عن الاغنية العالمية “que sera sera” إلا ان الأغنية تم حذفها عن الموقع بعد التبليغ عن حساب ريما بسبب “محتواه الجنسي” على الرغم من أن لا الأغنية ولا الحساب يحتويان أي شيء من هذا النوع.

ومن المرجح ان عددا من الأشخاص قرروا أن يبلغوا عن حسابها. ونشرت الرحباني البلاغ الذي وصلها وقامت بإعادة تحميل الأغنية على قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.

وكتبت تعليقا عبر حسابها الشخصي على فايسبوك جاء فيه:

“صَوْت عيادْكن خزَّق سَمَعهُن

فرَح معاوِلكُن بِالأرضْ بَشَّرهُن بِهَدْم براجُن

حبّوا يرِدُّونا عَ اليأس!

فإضطرّوا يلجاؤوا للشي الوحيد اللي بيعرفوا يعملوه

وهوّي تسكير حسابي بشهادة الزور والتزوير!

مين يا تُرى؟ مين؟ مين؟”.