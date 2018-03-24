نائب وزير الدفاع الروسي يشرح كيف يعمل “الإكسبرس السوري”

تواصل وحدات الجيش الروسي مهمتها في سورية. وتوجهت وحدات القوات المسلحة الروسية إلى سورية في مهمة مساعدة الجيش العربي السوري على دحر الإرهاب. وتم نقل وحدات الجيش الروسي إلى سورية عبر عملية فريدة سُمِّيت “الإكسبرس السوري”.

وأكد نائب وزير دفاع روسيا الجنرال دميتري بولغاكوف أن ما يسمى “الإكسبرس السوري” يواصل عمله.

وقال الجنرال بولغاكوف في تصريح صحفي إن دائرة الإمداد والتموين لم تفعل شيئا خصيصا من أجل الوحدات التي تم إرسالها إلى سورية. ذلك أن توفير متطلبات واحتياجات كل وحدات القوات المسلحة الروسية يجري وفقا للخطة الواحدة التي يقرها وزير الدفاع.

وتتضمن الخطة على وجه التحديد تجهيز المساكن الميدانية في كل أماكن تدريب القوات المسلحة.

وتم تجهيز قاعدة حميميم السورية لاستقبال وحدات الجيش الروسي وفقا للخطة الجاري تنفيذها في روسيا لتأمين كل وحدات الجيش بما تحتاجه.

وفي ما يخص “الإكسبرس السوري”، أكد نائب وزير الدفاع الروسي خصوصية هذه العملية التي تستوجب نقل القوات ومستلزماتها إلى مسافة 10 آلاف كيلومتر، مؤكدا توفر وسائل النقل لتنفيذ عملية كهذه.

ويتم نقل القوات ومستلزماتها إلى سورية بواسطة السفن والسيارات وأيضا الطائرات عندما يتطلب الأمر نقل القوات على جناح السرعة.

وأحجم الجنرال بولغاكوف عن إعلان التفاصيل.

وفي ما يتعلق بالنقل البحري، قال نائب وزير الدفاع إن سفناً كبيرة من نوع “سبارتا” أبلت بلاء حسنا في هذا المجال.