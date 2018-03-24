شركة تنظم رحلات جوية فاخرة للكلاب المدللة

يعرف دينغ دونغ وفان فان وهما كلبان مدللان من فصيلة يوركشير تريير يبلغان من العمر 12 عاما كيف يستمتعان بالحياة المترفة.

فقد سافر الكلبان ومالكتهما زوي مان (43 عاما) على متن طائرة خاصة من مدينة هونغ كونغ الصينية إلى اليابان في عطلة مدتها خمسة أيام تناول خلالها الكلبان وجبات فاخرة من سمك السلمون المشوي والدجاج.

وتعتزم مان، وهي نائبة رئيس شركة للمنسوجات والملابس في هونغ كونغ، القيام برحلتين أخريين على طائرة خاصة هذا العام ضمن عدد متزايد من مالكي الحيوانات الأليفة الذين يدللون حيواناتهم برحلات خاصة.

وقالت مان، التي أنفقت 30 ألف دولار أميركي على رحلة دينغ دونغ وفان فان إلى أوساكا في اليابان العام الماضي، “سألت نفسي لماذا أنفقت كل هذا الكم من المال عليهما، تساءلت إن كانا يدركان الفرق. لكني أعتقد أنهما يدركان، لا بد وأنهما شعرا باختلاف الجو”.

وبدأت شركة لايف ترافل في تنظيم رحلات للكلاب وأصحابها العام الماضي من هونغ كونغ إلى اليابان. وفي الرحلات التجارية توضع الحيوانات الأليفة عادة في مخزن الأمتعة أما على الطائرات الخاصة فيمكن للكلاب الصغيرة الجلوس مع أصحابها بينما يمكن للكلاب الأكبر الاستلقاء على الرواق داخل الطائرة.

وتقدم الوجبات والمياه للكلاب وملاكها وبعد الوصول إلى وجهتهم ينقلون إلى أماكن إقامة يسمح فيها بتواجد الحيوانات الأليفة. وينمو معدل إنفاق المستهلكين على حيواناتهم بواقع نحو 20 بالمئة سنويا في الصين.