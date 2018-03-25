خالد العبود يوجه نداء الى أهله في درعا

نداء الى أهلي في الجنوب السوري!!!..

أتمنى على بعض أهلي في محافظة درعا وملحقاتها، تسليم السلاح والالتحاق فوراً باستراتيجية التسويات والمصالحات التي تتبعها الدولة مخرجاً لأبنائها الذين استُعملوا من قبل أطراف خارجية، وعدم الذهاب بعيداً فيما تريده أجهزة استخبارات دولية وإقليمية، حيث يتم العمل على الاستثمار فيكم من جديد، وصولا الى التخلص منكم، باعتباركم أصبحت بالنسبة لهؤلاء المشغلين عالة على تسويات كبرى، وبالتالي لا بدّ من التخلص منكم، من خلال دفعكم الى حتفكم، في مواجهة الجيش العربي السوري..

لا تغامروا أكثر، اللعبة انتهت تماماً، وسيناريو الجنوب سيكون أقسى اكثر مما تتخيلون، إذا لم تذهبوا الى تفويت الفرصة على أولئك الذين ما عادوا يريدونكم إلا للبكاء عليكم، وهم ينتظرون لحظة البكاء هذه كونهم يتشهونها ويبحثون عنها، باعتبارها خاتمة اللعبة وسقوط مشروعهم!!!..