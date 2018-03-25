إعلان لائحة “بيروت الأولى” المدعومة من “القوات” و”الكتائب”

أقيم احتفال شعبي ضخم في مدرسة القلبين الأقدسين في الجميزة للإعلان عن لائحة بيروت الأولى، المدعومة من حزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون، وتضم الى فرعون، النائب نديم الجميل، عماد واكيم، رياض عاقل، جان طالوزيان، ألين كولونسيان، كارول بابيكيان وأفيديس داكسيان.

وسأل فرعون في كلمته “كيف يتجرأ من اتهم بإقصاء الداتا وعطل مشاريع عدة لبيروت الأولى على الحديث عن حماية منطقتنا وسيادتنا؟”.

واضاف: “لائحتنا الأولى سيادية وستكون شرسة عند إهانة كرامة بيروت ونحن عصب الأشرفية وفي 6 أيار انتخبوا من يمثلكم”.

من جهته، شدد الجميل على انه “لا يحق لنا أن نيأس أو نتعب وأن نستسلم ليبقى لبنان وسنحمي ثوابت الإستقلال وما حدا رح يستوطي حيطنا”.

وقال: “الأشرفية بتركع بس لله وما بتركع لحزب الله لتبقى بيروت تشبهكم”.

أما واكيم فاستعاد محطات نضالية من تاريخ المنطقة، معاهدا بمواصلة النضال على الصعيد الوطني وبالعمل الإنمائي لتنفيذ المشاريع التي تستحقها مناطق الأشرفية، الرميل، الصيفي والمدور.

كما ألقى المرشحون الآخرون كلمات تضمّنت إضاءات على البرنامج الانتخابي للائحة وعنوانها السياسي القائم على ثوابت 14 آذار.