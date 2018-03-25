خالد الضاهر: “ريفي يخدم حزب الله”

أكد النائب خالد الضاهر انه هدفه ليس النيابة بل توحيد الصف وهذا نهج يحبّذه دار الفتوى.

وشرح في حديث لـ”الجديد”، ملابسات انسحابه لصالح تيار المستقبل.

وقال: “كنت صريحاً مع ريفي حين زارني في منزلي أنني سأشكل لائحة للانتخابات في عكار وتبين لي أن ريفي ليس سياسياً ولا يحسن الآداء السياسي وآداءه لا يخدم المصلحة العامة ووحدة الصف بل يخدم حزب الله”.

وتابع الضاهر: “السعودية لم تطلب مني ابداً الانسحاب من المعركة الانتخابية واذا بقيت في المواجهة فسيستفيد من ذلك خصومي في 8 آذار”، مشيرا الى ان “السعودية هي خطنا واتضح انها تحترم الرئيس سعد الحريري ومبايعة شخصية اخرى امر غير منطقي”.

وقال: “في السياسة أعتقد انني ملك والسياسة هي فن التوقع واستشراف المستقبل وانا لم استقل من العمل السياسي بعد عزوفي عن الترشح”، مضيفا: “عندما انسحبت من الانتخابات كنت مرتاح الضمير والنفس ولم يعدوني بأي شيء في المقابل والكثير من أبناء عكار بكوا وحزنوا لانسحابي من المعركة وكسبت احتراماً كبيراً”.