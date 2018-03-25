في البقاع الغربي.. رستم غزالي يبعث حياً

لم ينسى اهالي البقاع الغربي حتى اليوم عندما حج 7 وزراء و32 نائباً في شهر آب من العام 2004 الى بلدة جب جنين للجلوس في خيمة من اجل تكريم رستم غزالي الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات العربية السورية العاملة في لبنان.

وللمفارقة، ان من كان في استقبال غزالة من نواب البقاع الغربي (عبد الرحيم مراد، ايلي الفرزلي، فيصل الداود) عادوا لتشكيل لائحة خماسية تضم:





عبد الرحيم مراد – عن المقعد السني

ايلي الفرزلي – عن المقعد الارثوذكسي

فيصل الداود – عن المقعد الدرزي

ناجي غانم – عن المقعد الماروني

محمد نصرالله رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل – عن المقعد الشيعي.