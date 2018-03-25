أردوغان: السوريون طالبونا بإحلال الأمن في بلادهم!

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ليس لديهم أي نوايا لاحتلال أراض سورية، زاعمًا بأن “أشقاء” الأتراك السوريين “يطالبون” الجيش التركي بإحلال الأمن في سوريا.

وقال الرئيس التركي، في المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب “العدالة والتنمية”، الحاكم في تركيا: “لا يحق لأحد القول إن تركيا وقواتها تحتل سوريا، والغرب قدم أفضل الأمثلة على عمليات الاحتلال”.

وأضاف الرئيس التركي أن “الجميع في سوريا ما عدا تركيا، يتواجدون هناك لنوايا وتكتيكات مختلفة”، في إشارة إلى الوجود الروسي والإيراني، وأكد: “سنكون في أقرب وقت إلى جانب أشقائنا الذين ترنوا أعينهم وقلوبهم إلينا على طول الحدود السورية”.

يأتي ذلك بعد تلويح أردوغان بعملية عسكرية في شمال العراق بمنطقة سنجار، مشابة للتي جرت في عفرين، إذا لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة ضد تنظيم العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “إرهابيا”.

وشدد أردوغان على أن بلاده تشعر بالامتنان من “زيادة عدد أصدقائها”، إلا أنه عندما تتعرض تركيا للاستهداف فإنها ترد على ذلك ولا تعطي اعتبارًا لأحد في هذا الخصوص.

وسيطرت تركيا الأحد الماضي عبر عملية “غصن الزيتون” العسكرية على مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا التي انطلقت تحت هدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية ، المصنفة لدى تركيا “إرهابية”.

وأعلن الجيش التركي أمس فس بيان فرض السيطرة على كامل منطقة تل عفرين بمساحة ألفين كيلو متر مربع، بالتعاون مع قوات الجيش السوري الحر، كما كان مخططًا قبل العملية التي انطلقت منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار البيان إلى عدم انتهاء العمليات، ومواصلة أعمال التطهير وفرض الأمن.

يذكر أن بيانات القوات المسلحة التركية تشير إلى تحييد نحو 3733 عنصر من مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سوريا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون.

من جانبه قال رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، السبت، إن القوات التركية ستصل حتى مشارف مدينة حلب وإلى بلدتي نبل والزهراء، لتحكم السيطرة على منطقة عفرين كاملة.

وأضاف أكار أن تركيا لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب والسيادة، سواء كان في سوريا أو العراق، وهي تبدي احترامًا كبيرًا في هذا الإطار على حد تعبيره.